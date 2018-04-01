Российский посол в Лондоне раскрыл, кто стоит за «делом Скрипаля»

19:25 01 апреля 2018 0

Великобритания в «трудном положении» и могла создать прецедент Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является провокацией, осуществленной британскими спецслужбами. Это заявление посол сделал в эфире телеканала НТВ.

«У нас очень серьёзные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами. С нами отказываются сотрудничать, нам не предоставляют никакой фактуры. Вот, собственно, это и приводит нас к заключению, что это провокация спецслужб», — сказал он. Кроме того, посол считает, что провокация могла быть удобна Британии, оказавшейся в «трудном положении» в связи с выходом из Европейского Союза. «Дело Скрипаля» отвлекло британцев от переговоров между Великобританией и странами Евросоюза. «То есть тема ушла в тень, и британцы в данном случае приняли практически все условия Евросоюза», — заявил Яковенко.

Посол также подчеркнул, что британская сторона взяла курс на лидерство в процессе сдерживания России. «Для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация. Для того, чтобы эту позицию поддержали и парламент, и народ. Вот такую дикую провокацию, скорее всего, и устроили британцы для того, чтобы получить поддержку парламента и народа», — добавил Яковенко.