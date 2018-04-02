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02 апреля 2018
01 апреля 2018
00:19  02 апреля 2018 0

«Зенит» получил предупреждение от УЕФА за нарушение антидопинговых правил

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбол
Дмитрий Полоз отправился после матча в раздевалку вместо допинг-контроляФото: Pixabay

Союз европейских футбольных ассоциаций [УЕФА] вынес предупреждение петербургскому «Зениту» за нарушение антидопинговых правил. Поводом стало то, что после матча 1/16 финала Лиги Европы с шотландским клубом «Селтик» нападающий Дмитрий Полоз ушел в раздевалку вместо прохождения допинг-контроля.

Как пояснили в ассоциации, такое решение имеет предупредительный характер. Полоз на эмоциях ушел в раздевалку после игры и его попросту не успели остановить. Там он провел меньше минуты — как переступил порог раздевалки, уже оперативно сработал медицинский штаб команды. Футболист ни от кого не скрывался и не убегал, пишет RT.

В самом клубе случившееся связали с логистикой стадиона «Селтик Парк». Раздевалки располагаются близко от выхода игроков на поле, поэтому нападающий успел до них дойти, не зная, что ему необходимо на допинг-контроль.

Сергей Демин
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