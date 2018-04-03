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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:48  03 апреля 2018 0

Задержанным крымским рыбакам предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

Российское рыболовецкое судно было задержано в Азовском мореФОТО: PxHere, CC0 Public Domain
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинские пограничники, арестовавшие 26 марта крымское рыболовецкое судно «Норд», готовы отпустить российских моряков, если те признают себя украинцами.

«Они (представители пограничной службы — прим.ред.) говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили», — цитирует РИА «Новости» капитана корабля Владимира Горбину. По его словам, пограничники требовали, чтобы родственники рыбаков привезли из дома их украинские паспорта, но задержанные отказались от этой идеи.

Капитан судна объяснил, что в случае признания себя украинцами, моряков будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только усугубит ситуацию. Также он добавил, что в данный момент на корабле находится около шести тон протухшей рыбы. Пищу и сменное белье для задержанных доставляют юристы.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» с командой из 10 человек задержали украинские пограничники 26 марта в Азовском море. Корабль зарегистрирован в порту крымской Керчи, который украинские власти считают своей территорией. Представители украинской пограничной службы заявили, что все члены экипажа нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. «Все они имели так называемые паспорта граждан России», — добавили они.

Александр Черноскутов
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