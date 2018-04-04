Из-за поломки самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из ЯНАО

Из-за поломки двигателя не смог вылететь из Нового Уренгоя в Москву самолет авиакомпании «Аэрофлот». Техническая неисправность была выявлена перед стартом.
«Пришлось отменить рейс SU 1521 „Аэрофлота“ из Нового Уренгоя в Москву, который должен был состояться в 18.30. Во время предполетной подготовки была обнаружена забоина на лопатке компрессора», — сообщили «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя. Позже пассажиров отправили в Москву «Аэробусом». «Боинг-738» до сих пор стоит в аэропорту, отремонтировать его пока не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что из Нового Уренгоя не смог вылететь самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», который должен был направиться в Самару. Перед взлетом при попытке запустить двигатель произошел отказ вспомогательной силовой установки.