Бывший прокурор стал защитником детей Ямала

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО сегодня, 4 апреля, на внеочередном заседании утвердили Данило Трубицына уполномоченным по правам ребенка округа. Решение принято единогласно. Единственную кандидатуру на рассмотрение депутатам внес губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 23 марта, сразу после принятой законодателями отставки прежнего омбудсмена Виталия Орешкина.
Утвержденный в новой должности Данило Трубицын поблагодарил губернатора и депутатов Заксобрания округа за оказанное доверие и принес присягу. Данило Александрович Трубицын родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. С отличием окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в Тюменском управлении СКР и прокуратуре. В прокуратуре ЯНАО Данило Трубицын проработал почти 10 лет.