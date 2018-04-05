Снимки и видеозаписи пожара, охватившего огромный магазин игрушек Rich Family в Тюмени, появились в соцсетях. Пользователи проводят аналогии с кемеровским ТЦ «Зимняя вишня», рассуждают о «цепной реакции» и обсуждают версию о поджоге.
«По любому поджог! Рич фемели хороший конкурент для ближайших ТЦ. Жаль, хороший был магазин»; «Хоть не днем случилось, когда в нем полно народа»; «По информации МЧС, в горящем магазине рухнула крыша. По информации очевидцев случившегося, магазин сгорел полностью»; «Что-то как-то подозрительно стало. Постоянно что-то где-то да горит, ну я не знаю», — возмущаются горожане в группе «ЧС Тюмень» во «Вконтакте».
Многие признаются, что им страшно заходить в крупные магазины и торгово-развлекательные центры. «Как в «Зимней вишне»; «Эпидемия, блин, какая-то», — пишут они, вспоминая трагедии в Кемерово и, несколькими днями спустя, в московском ТРК «Персей для детей». В первом случае погибло 64 человека и пострадало свыше 70, во втором число пострадавших составило 11 человек.
Как уже сообщало «URA.RU», пожар в тюменском супермаркете игрушек вспыхнул в ночь на 5 апреля. Сигнал на пульт дежурного поступил в 00:15. Пламя почти мгновенно охватило площадь порядка 3 тысяч кв. метров, сейчас на месте магазина остались только руины. Жители близлежащих домов жалуются на стойкий запах гари. Причина и ущерб устанавливаются.