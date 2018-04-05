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05 апреля 2018
12:00  05 апреля 2018 0

Россиян разозлила сумма, которую им насчитали «для нормальной жизни»

Клипарт., взятка, зарплата, коррупция, деньги
Жители страны не поверили данным социологовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне возмутились данными социологов, согласно которым для «нормальной жизни» семье из трех человек достаточно 75 тыс. рублей. Своим отношением они делятся в соцсетях и в комментариях к соответствующим сюжетам в СМИ.

«Нормальные экономисты ещё в уровне цен 2015 года говорили о том, что для нормальной жизни надо не менее 150 тыс. рублей в месяц. Что там Набиуллина сказала? Копить не умеем?.. Почему тогда чиновники получают зарплату в десятки раз большую, чем нужно для нормальной жизни? При том, что чиновники не производят материальные ценности, а иногда своими решениям откровенно вредят своему народу?» — выдержанные в подобном тоне комментарии преобладают в Twitter.

Также пользователи осведомляются, какую часть из отведенного им на нормальную жизнь дохода семья из трех человек сможет отложить на хороший отдых и качественную помощь врачей. «Получается, что ненормально живет большинство россиян», — заключает один из комментаторов. Заявление о том, что «для нормальной, то есть независимой и свободной жизни, деньги вообще не нужны», на этом фоне выглядит философским исключением или неприкрытым сарказмом.

Как уже сообщало «URA.RU», по данным исследования холдинга «Ромир», две трети опрошенных считают достаточным «для нормальной жизни» ежемесячный доход не менее 45 тыс. рублей. При этом верхняя планка запросов большинства респондентов не превышает 76 тысяч рублей.

Владимир Васин
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