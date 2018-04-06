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06 апреля 2018
05 апреля 2018
01:02  06 апреля 2018 0

Новое руководство Кузбасса заняло 73-е место по уровню эффективности среди всех регионов РФ

Сергею Цивилеву предстоит поработать над эффективностью своей командыФОТО: Kremlin.ru
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Команда нового врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева по уровню эффективности находится на 73-м месте среди всех региональных правительств РФ. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Кузбасса.

«Что касается эффективности региональной команды, то, по оценкам правительства РФ, не администрации, а именно правительства, эта эффективность находится где-то на 73-м месте в целом по России», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля. В беседе с новым главой Кузбасса президент напомнил, что у команды Цивилева есть все необходимое для эффективной работы. Среди основных преимуществ региона была названа финансовая самообеспеченность и высокий уровень развития промышленности.

Напомним, что смена руководства Кемеровской области произошла после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня», где в результате пожара погибли 64 человека (41 из них — ребенок). Губернатор Кузбасса Аман Тулеев, возглавлявший регион более 20 лет, подал в отставку. Новым главой региона после Тулеева стал его заместитель Сергей Цивилев, ранее возглавлявший угольную компанию «Колмар».

Сергей Макеев
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