Украинские депутаты назвали «Северный поток-2» военной угрозой всей Европе

08:34 07 апреля 2018 0

Верховную Раду напугала газовая труба из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верховной Раде заявили, что строительство «Северного потока-2» несет военную угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза. Кроме того. Украина боится значительных финансовых потерь, которые принесет ей ввод в эксплуатацию российского газопровода.

«Запуск „Северного потока-2“ может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — цитирует телеканал RT заявление председателя Рады Андрея Парубия. По мнению спикера, строительство «СП-2» является «агрессивным намерением, желанием России, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС». При этом, по оценке украинцев, после реализации проекта страна потеряет порядка 3 миллиардов долларов дохода в год.

Ранее против «СП-2» выступил также глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори. Он заявил, что не видит пользы от проекта, напоминает агентство Nation News.