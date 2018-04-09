Пермская муниципальная УК обзавелась коммерческой «дочкой»

18:02 09 апреля 2018 0

Новая коммерческая фирма позволит использовать менее строгий закон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская муниципальная управляющая компания начнет привлекать подрядчиков через частную фирму. Это позволит обойти ограничения законов о госзакупках и муниципальной службе, полагают эксперты и признает мэрия.

Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», которое поставляет теплоэнергию в 10% домов и обслуживает 150 тыс. квадратных метров жилья в Перми, учредило одноименное ООО. В мэрии необходимость создания новой структуры объяснили тем, что с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» сложно работать. По словам чиновников, в прошлом году нарушались сроки заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, возникали проблемы с предоплатой, например, относительно аварийного восстановления газового оборудования. А жители просили управляющую компанию установить в их доме оборудование от определенного поставщика, что запрещено законом. «Все это привело к потере ПМУП „ГКТХ“ конкурентоспособности в области оказания услуг», — прокомментировали ситуацию в департаменте городском ЖКХ.

Новая коммерческая фирма, которую учредил МУП, позволит использовать для закупок менее строгий закон — 223-ФЗ, что позволит «более оперативно заключать договоры и, как следствие, оказывать более качественные услуги», считают в горадминистрации. Юрист Фонда содействия ЖКХ Станислав Шестаков сказал «URA.RU», что смысла, кроме обхода ограничений для МУПов, в создании ООО он не видит. «Им достаются дома, от которых отказываются частные УК. Где собираемость низкая, а вложений надо много. Для этого организацию и создавали. Но сейчас у них, конечно, уже есть более-менее качественный жилфонд».

«Обход закона в принципе тоже иногда может быть квалифицирован как правонарушение, в том числе и антимонопольное», — сказал «URA.RU» юрист в сфере коммунального хозяйства, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ Виталий Степанов. Эксперт добавляет, что если коммерческая компания будет выставлять квитанции жителям, то фирме потребуются лицензия и поддержка жителей: «Ведь формально, судя по всему, именно МУП обладает таким статусом», — сказал Степанов. В антимонопольной службе Пермского края изданию «URA.RU» сообщили, что ранее не сталкивались с ситуацией, при которой МУПы использовали бы ООО для закупок. Однако пояснили, что если коммерческая организация действительно не будет получать деньги из бюджета, то строгие положения о госзакупках неприменимы.