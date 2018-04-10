После отставки Задорина в Екатеринбурге открыли новый отдел СКР

В Екатеринбурге, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, открылся отдел криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК РФ. Он расположился в здании по улице Щорса, 18. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Отдел создали для решения задач по криминалистическому сопровождению расследования тяжких и особо тяжких преступлений на территории УрФО и близлежащих регионов. Также сотрудники отдела будут оперативно выезжать на места резонансных происшествий и помогать в работе отделов криминалистики региональных СУ СКР. Работа отдела позволит активнее разрабатывать новые методики расследования преступлений, следует из сообщения ведомства.
Руководство СУ СКР по Свердловской области, Уральское следственное управление на транспорте СКР, Четвертое следственное управление ГСУ СКР и Второй факультет повышения квалификации Института повышения квалификации Московской академии СК РФ провели совещание, посвященное открытию отдела. Руководитель Главного управления криминалистики СКР генерал-майор юстиции Зигмунд Ложис пожелал следователям на Среднем Урале успехов в работе, совершенствования криминалистической базы и тесного взаимодействия с экспертными и оперативными службами других правоохранительных органов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что руководитель СК РФ по Свердловской области 56-летний генерал-лейтенант Валерий Задорин ушел в отставку. Причиной он назвал выход на пенсию по выслуге лет. Временно возглавил региональное ведомство первый замглавы СУ полковник юстиции Михаил Бусылко.