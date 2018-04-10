Глава «Магнитки» пожертвовал больнице 50 миллионов

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников пожертвовал 50 миллионов рублей Центральной клинической медсанчасти. Больница уже получила цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет получать в ходе операций изображение в режиме онлайн.
Хирурги в обиходе называют его С-дугой. Старая подобная машина отработала уже более 13 лет и устарела. По словам заведующего отделением ортопедии-травматологии больницы Николая Дегтярева, С-дуга — незаменимый помощник в хирургическом лечении переломов.
«Мы получили электронно-оптический преобразователь, который на протяжении 13 лет используем при операциях с малым доступом при переломах длинных трубчатых костей. Нет необходимости делать снимки, проявлять эти снимки. Это все позволяет сразу все увидеть на операционном столе», — рассказал заведующий отделением.
С-дуга — первая новинка. Новое медицинское оборудование уже заказано, будет поэтапно поступать и в другие отделения больницы. До конца года медсанчасть планирует произвести закупку аппаратуры на сумму, превышающую 50 миллионов рублей.
Глава «ММК» не остался равнодушным к злободневной проблеме Центральной клинической медсанчасти — устаревшему медицинскому оборудованию. Он принял решение — из личных средств ежеквартально выделять по 10 миллионов рублей на приобретение новой аппаратуры для различных подразделений медсанчасти.