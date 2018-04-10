{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
12:51  10 апреля 2018 0

Глава «Магнитки» пожертвовал больнице 50 миллионов

Больница уже сделала важную покупкуФото: пресс-служба ПАО «ММК»

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников пожертвовал 50 миллионов рублей Центральной клинической медсанчасти. Больница уже получила цифровой рентгеновский аппарат, который позволяет получать в ходе операций изображение в режиме онлайн.

Хирурги в обиходе называют его С-дугой. Старая подобная машина отработала уже более 13 лет и устарела. По словам заведующего отделением ортопедии-травматологии больницы Николая Дегтярева, С-дуга — незаменимый помощник в хирургическом лечении переломов.

«Мы получили электронно-оптический преобразователь, который на протяжении 13 лет используем при операциях с малым доступом при переломах длинных трубчатых костей. Нет необходимости делать снимки, проявлять эти снимки. Это все позволяет сразу все увидеть на операционном столе», — рассказал заведующий отделением.

С-дуга — первая новинка. Новое медицинское оборудование уже заказано, будет поэтапно поступать и в другие отделения больницы. До конца года медсанчасть планирует произвести закупку аппаратуры на сумму, превышающую 50 миллионов рублей.

Глава «ММК» не остался равнодушным к злободневной проблеме Центральной клинической медсанчасти — устаревшему медицинскому оборудованию. Он принял решение — из личных средств ежеквартально выделять по 10 миллионов рублей на приобретение новой аппаратуры для различных подразделений медсанчасти.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров