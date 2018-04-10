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13:47  10 апреля 2018 0

В Югре под угрозой закрытия полигон ТБО. Это уже второй за неделю случай в ХМАО

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, птицы, свалка, лка, ТБО
Югре не везет с мусорными полигонами — теперь подвел подрядчикФото: Александр Мамаев © URA.RU

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в Лянторе в ближайшее время может перестать работать. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам инсайдера, ключевой проблемой стала реконструкция подъездной дороги — ее должен был выполнить подрядчик, ООО «СК Сибирь». Это условие прописано в контракте, однако дорога, по которой ежедневно ездят десятки грузовиков, представляет из себя обычную грунтовку.

«Так продолжается уже несколько лет, каждый год дорогу размывает все сильнее и сильнее. Сейчас начал таять сне, и движение просто встанет. Куда вывозить мусор с окрестных муниципалитетов — большой вопрос, новые полигоны пока не построили», — говорит источник.

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, бульдозер, трактор, спецтехника, свалка, лка, ТБО
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Реконструкция полигона ТБО в Лянторе началась в 2014 году. Это произошло после закрытия в Сургутском районе сразу семи свалок — лянторский остался последним крупным местом утилизации отходов, если не считать частный бизнес. Из бюджета было выделено порядка 110 млн рублей. В списке работ было не только расширение полигона, но и запуск очистных сооружений, а также строительство из плит дороги до свалки. Подрядчик каждый год по разным причинам сдвигал сроки окончания работ. Очистные сооружения все-таки запустили, а вот дороги как не было, так и нет.

«Плиты были куплены за 10 миллионов рублей, стояли на балансе. А потом исчезли. Подрядчик продолжает всеми силами затягивать процесс, хотя по факту там цена вопроса смешная, если сравнивать со всем контрактом», — комментирует источник.

На момент публикации получить комментарий у подрядчика не удалось — в офисе компании «СК Сибирь» не ответили на звонки по телефонам, указанным в открытом доступе. По не подтвержденным пока данным, деятельностью строительной компании и возможными махинациями руководства предприятия заинтересовались в правоохранительных органах. Также известно, что сейчас администрация Сургутского района судится с предпринимателем, пытаясь заставить его выполнить условия контракта. Очередное заседание суда состоится 12 апреля. В мэрии района пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

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Это не первый скандал с полигонами ТБО в Югре. Как ранее сообщало «URA.RU», суд по иску природоохранной прокуратуры закрыл свалку в Сургуте. Причиной этого стало близкое расположение полигона ТБО к аэропорту, и в надзорном ведомстве посчитали, что скопление мусора около воздушной гавани может привести к катастрофе — живущие на свалке птицы становятся реальной угрозой для самолетов. Сейчас администрация Сургута планирует подавать кассационную жалобу на решение суда ХМАО, а также просить отсрочки исполнения решения суда, чтобы закрыть полигон не в 2018 году, а в 2021-м.

Также добавим, лянторский полигон уже становился фигурантом скандальной истории. В 2014 году, перед началом реконструкции местные общественники выяснили, что коммунальщики используют махинации с объемом мусора, из-за чего жители платили больше, чем реально производили отходы. Этот скандал, напомним, дошел до губернатора и даже едва не стал основанием для уголовного дела.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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