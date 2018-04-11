В Тюмени нетрезвый горожанин на внедорожнике стал виновником крупного ДТП. В результате аварии значительные повреждения получили сразу десять припаркованных автомобилей.
В УМВД России по Тюменской области рассказали, что ДТП произошло 10 апреля около полуночи в проезде Солнечном. Аварию устроил 34-летний тюменец, который был за рулем внедорожника Land Rover. Он не справился с управлением и врезался в Hyundai, обе иномарки отбросило на припаркованные автомобили. Девушка, которая находилась за рулем Hyundai, получила травму головы.
Виновник ДТП с места аварии скрылся, однако инспекторам удалось найти и задержать его. «Сотрудники ГИБДД оперативно задержали его соседнем доме, где он проживает. Водитель „Ленд Ровера“ был нетрезв, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в ведомстве.