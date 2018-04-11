В Перми назначен новый глава ГИБДД

Евгений Одинцев возглавил городскую Госавтоинспекцию
Новым начальником отдела ГИБДД УМВД России по Перми стал Евгений Одинцев. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном ведомстве безопасности дорожного движения.
Ранее Одинцев занимал должность заместителя начальника отдела, теперь же он сменил Вячеслава Кадочникова, который возглавлял городскую ГИБДД с ноября 2016 года. Кадочников, в свою очередь, назначен заместителем руководителя УГИБДД по Пермскому краю.
В начале апреля кадровые изменения также произошли в ГУ МВД России по Пермскому краю. На должность заместителя начальника официально назначили полковника полиции Максима Шилова. Этот пост до сентября прошлого года занимал генерал-майор юстиции Николай Жигун.