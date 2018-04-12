Сотрудник аэропорта Кургана умер на работе

В ОАО «Аэропорт Курган» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной инспекции Роструда.
По данным ведомства, трагедия случилась 6 апреля, около 9 часов утра. Слесарь по ремонту автомобилей курганского аэропорта, находясь в гаражном боксе спецтранспорта, потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть работника. Государственная инспекция труда в Курганской области организовала расследование несчастного случая, чтобы установить причины и ответственных лиц, допустивших нарушения.
В Уральском следственном управления на транспорте СК РФ «URA.RU» рассказали, что по данному факту 9 апреля была проведена проверка. Как выяснили следователи, мужчина скончался от проблем с сердцем. «Воздействия третьих лиц не было, насильственной смерти тоже не было, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано», — пояснили нашему агентству в пресс-службе ведомства.