{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Курганской области
12:24  12 апреля 2018 1

Сотрудник аэропорта Кургана умер на работе

Аэропорт, споттинг. Курган, самолет, як 42, аэропорт курган
Механик аэропорта потерял сознание и не пришел в себяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ОАО «Аэропорт Курган» произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональной инспекции Роструда.

По данным ведомства, трагедия случилась 6 апреля, около 9 часов утра. Слесарь по ремонту автомобилей курганского аэропорта, находясь в гаражном боксе спецтранспорта, потерял сознание. Коллеги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть работника. Государственная инспекция труда в Курганской области организовала расследование несчастного случая, чтобы установить причины и ответственных лиц, допустивших нарушения.

В Уральском следственном управления на транспорте СК РФ «URA.RU» рассказали, что по данному факту 9 апреля была проведена проверка. Как выяснили следователи, мужчина скончался от проблем с сердцем. «Воздействия третьих лиц не было, насильственной смерти тоже не было, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано», — пояснили нашему агентству в пресс-службе ведомства.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров