Российские регионы лишатся доходов из-за санкций США

08:20 13 апреля 2018 0

Региональный бюджет может «похудеть» из-за налога на прибыль на 15% Фото: Pixabay

Введенные США санкции коснутся поступлений от налога на прибыль, что может ударить по региональным бюджетам. Такого мнения придерживаются аналитик АКРА Андрей Пискунов и министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

На налог на прибыль приходится больше трети всех налоговых доходов регионов, больше они получают только от НДФЛ, пишет газета «Ведомости». По словам Пискунова, в нескольких регионах существенная часть поступлений зависит от финансовых результатов компаний группы предпринимателя Олега Дерипаски, который больше всех пострадал от ограничений. По словам экспертов, доналоговая прибыль металлургических компаний может снизиться на 10-15% из-за сокращения продаж. На налоговой прибыли могут негативно отразиться увеличение цен на обслуживание кредитов, падение курса рубля и отрицательная курсовая разница по кредитам.

Пшеницын считает, что точно спрогнозировать ситуацию сейчас сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее минфин США ввел санкции против 24 россиян — крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, — а также 15 компаний, писала «Национальная служба новостей». Санкции предполагают прекращение любых коммерческих отношений американцев и их компаний с теми, кто попал в список SDN, а также их дочерними предприятиями, где им принадлежит не менее 50% акций.

В список попали восемь компаний Дерипаски. За день все бизнесмены из списка потеряли 15% своего совокупного состояния, рухнул рубль и российский фондовый рынок. Как сообщало «URA.RU», вторая в мире по производству алюминия компания «Русал» объявила о возможном дефолте, чем всколыхнула правительство Свердловской области. Экономисты считают, что на Урале из-за этого могут начаться массовые увольнения и сокращения зарплат.