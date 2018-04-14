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Главные новости к этому часу.
Силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Дамаску. Операция началась в 4.00 по московскому времени. В Сети появились фото и видео авиаудара и работы сирийских систем ПВО. В результате атаки пострадали мирные жители. Позже в Минобороны РФ объяснили, почему не помешали американским ВВС бомбить Сирию.
Россия тем временем вводит ответные санкции против США. В первую очередь под запрет попадут лекарства, алкоголь и табак. Эксперты объяснили «URA.RU», что будет с Coca-Cola, виски и жизненно необходимыми препаратами из-за океана.
Депутаты Госдумы и первые лица государства отчитались о доходах. Свой заработок раскрыл и Владимир Путин. «Нива» с небольшим гаражом осталась, но пропал земельный участок.
Также стало известно, кто из народных избранников заработал больше всех. И вы не догадаетесь, кто богаче: Жириновский или Зюганов.
Актер и режиссер Данила Козловский, который оскорбил россиян, рассказал о гомосексуальности. И отметил, что «говорит об этом открыто».
А скандально известная Диана Шурыгина решила стать певицей. У нас есть видео с ее первым творением. Предупреждаем — при просмотре может быть немного больно.