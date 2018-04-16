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11:33  16 апреля 2018 0

Правительство Зауралья берет в кредит еще 3,5 млрд рублей

Заседание правительства Курганской области. Курган, члены правительства курганской области
Властям не хватает денег на бюджетные расходыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область планирует взять кредиты на общую сумму 3,5 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета. Распоряжение о заключении госконтрактов принято в понедельник, 16 апреля, на внеочередном заседании правительства региона, передает корреспондент «URA.RU».

Как пояснил управляющий делами правительства Курганской области Евгений Семенов, планируется открыть шесть кредитных линий — одну на сумму 1 млрд рублей и пять кредитов по 500 млн рублей. Срок погашения — до 2021 года.

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте были скорректированы основные параметры бюджета Зауралья 2018 года: доходы области составят 39 млрд рублей, расходы — 41,5 млрд рублей, объем запланированного дефицита бюджета — менее 2,5 млрд рублей. Госдолг, по данным на 1 апреля, составляет более 16, 586 млрд рублей, в том числе 9,590 млрд рублей были получены от коммерческих организаций.

Анна Бояркина
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