Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Екатеринбурге

По предварительной информации, причиной взрыва в жилом доме на Химмаше по адресу Бородина, 4 стала утечка газа. Она могла произойти из-за чрезмерной самоуверенности одного из жильцов.
Установлено, что в квартире, где произошел взрыв, проживала женщина вместе с сожителем. Вчера мужчина самостоятельно установил газовую плиту на кухне. По-видимому, произошла утечка, что и стало причиной ЧП. От взрыва в однокомнатной квартире-студии вылетели все окна. В момент инцидента ни женщины, ни ее сожителя на месте не было, сообщают с места событий «Ночные новости».
Эту версию подтверждают и в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз». Там отметили, что новую плиту жильцы приобрели буквально накануне. Сообщений о запахе газа от жителей данного дома в «Екатеринбурггаз» не поступало.
Взрыв на Химмаше прогремел сегодня днем. Пожарным пришлось эвакуировать семь человек, одного из них сняли с балкона на 5-м этаже при помощи автолестницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пострадавших нет.