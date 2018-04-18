{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
12:34  18 апреля 2018 0

Дочь челябинцев, ограбивших обменник в Таиланде, вернулась в Россию

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, пассажиры, посадка, прибытие
Девочку в аэропорту встретили родственникиФото: Александр Мамаев © URA.RU

10-летняя россиянка, родителей которой арестовали в Таиланде по обвинению в грабеже, прилетела на родину. Об этом сообщает сайт правительства Новосибирской области.

Самолет из Бангкока с девочкой на борту приземлился в Новосибирске накануне вечером, 17 апреля. В аэропорту ребенка встретили живущие в Новосибирске родственники и увезли ее к себе домой.

Новость по теме
Уральский турист задержан в Таиланде за ограбление обменника. «С такой жестокостью полицейские еще не сталкивались». ФОТО, ВИДЕО

«Девочка приехала в нормальном состоянии, и мы выполнили поручение руководителя нашего региона Андрея Травникова, который поставил задачу оказать максимальное содействие, отследить ситуацию», — пояснил начальник управления международных связей администрации новосибирского губернатора Сергей Санников.

Как ранее сообщало «URA.RU» девочка после ареста родителей оказалась в детском распределителе в Таиланде. Родственники ребенка попросили помощи в возвращении россиянки на родину.

Ее родители, пара из Челябинска, проживающая в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении обменного пункта, уточняет RT. Дерзкое преступление произошло 14 апреля в Паттайе. По версии следствия, Николай Рыбалов напал на сотрудницу пункта обмена валюты, жестоко избил ее и забрал у женщины 1 миллион бат (около двух миллионов рублей). Россиянина опознали по камерам видеонаблюдения. Его с супругой задержали в местном аэропорту, при них была сумка с деньгами. Жене Рыбалова грозит наказание за соучастие.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров