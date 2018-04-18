Дочь челябинцев, ограбивших обменник в Таиланде, вернулась в Россию

10-летняя россиянка, родителей которой арестовали в Таиланде по обвинению в грабеже, прилетела на родину. Об этом сообщает сайт правительства Новосибирской области.
Самолет из Бангкока с девочкой на борту приземлился в Новосибирске накануне вечером, 17 апреля. В аэропорту ребенка встретили живущие в Новосибирске родственники и увезли ее к себе домой.
«Девочка приехала в нормальном состоянии, и мы выполнили поручение руководителя нашего региона Андрея Травникова, который поставил задачу оказать максимальное содействие, отследить ситуацию», — пояснил начальник управления международных связей администрации новосибирского губернатора Сергей Санников.
Как ранее сообщало «URA.RU» девочка после ареста родителей оказалась в детском распределителе в Таиланде. Родственники ребенка попросили помощи в возвращении россиянки на родину.
Ее родители, пара из Челябинска, проживающая в Таиланде, была арестована по подозрению в ограблении обменного пункта, уточняет RT. Дерзкое преступление произошло 14 апреля в Паттайе. По версии следствия, Николай Рыбалов напал на сотрудницу пункта обмена валюты, жестоко избил ее и забрал у женщины 1 миллион бат (около двух миллионов рублей). Россиянина опознали по камерам видеонаблюдения. Его с супругой задержали в местном аэропорту, при них была сумка с деньгами. Жене Рыбалова грозит наказание за соучастие.