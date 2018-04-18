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18 апреля 2018
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15 апреля 2018
14:39  18 апреля 2018 0

Экс-глава югорского поселения, которого уволили местные депутаты, оспорит свою отставку в суде

По версии депутатов, Воронов не справился со своими обязанностямиФото: сайт официального сайта администрации Ханты-Мансийского района

Глава югорского поселения Кедровый, которого отправили в отставку местные депутаты, намерен обжаловать свое увольнение в суде и вернуться к занимаемой должности. Об этом 18 апреля «URA.RU» сообщил источник в югорском «Белом доме».

По мнению собеседника агентства, глава поселения Кедровый Иван Воронов категорически не согласен с решением парламентариев и уже готовит необходимую документацию для заявления в суд. Как сообщил агентству глава Ханты-Мансийского района, в который входит поселение Кедровый, Кирилл Минулин, отстраненный глава имеет право обжаловать решение депутатов в судебной инстанции, но о точных намерениях Воронова ему неизвестно.

Сам Воронов подтвердил агентству свое желание обращаться в суд и обжаловать решение депутатов. «Конечно, будем обжаловать, но от более детальных комментариев на данный момент откажусь», — сообщил чиновник.

Как ранее сообщало агентство, Иван Воронов был отстранен от должности главы поселения по решению местных депутатов. Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин сообщал, что инициатива отстранения главы исходила исключительно от жителей самого поселения. По версии депутатов, Воронов не справился со своими профессиональными обязанностями.

Игорь Волосин
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