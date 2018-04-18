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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
19:46  18 апреля 2018 0

Силовики задержали высокопоставленного чиновника челябинского района

Алексей Константинов обвиняется в превышении полномочийФОТО: газета «Искра»

Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы Еткульского района Алексея Константинова. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, чиновнику предъявлено обвинение по ч.1 ст. 286 и п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Константинов незаконно оформлял земельные участки.

В 2014 году Алексей Константинов предоставил в аренду местному предпринимателю муниципальный участок под базу стройматериалов. Предприниматель выкупил участок по льготной цене, бюджет недополучил 2,4 млн рублей. Речь также идет еще об одном земельном участке, владелец которого из-за незаконных действий Константинова понес ущерб на сумму более 3,9 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Как стало известно «URA.RU», Алексей Константинов был задержан сотрудниками ГУ МВД по региону 16 апреля. Двое суток он провел в ИВС. 18 апреля, в среду, суд вынес ему меру пресечения — домашний арест. На момент задержания Константинов исполнял обязанности главы района, действующий руководитель Василий Головчинский находится в отпуске.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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