15:38 19 апреля 2018 1

Динар Абукин готов идти самовыдвиженцем в случае отказа в партийной поддержке Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Члены фракции КПРФ в гордуме Тюмени Динар Абукин и Юрий Безбородов заявили о своем намерении участвовать в избирательной кампании в городской парламент. В частности, Абукин планирует идти от КПРФ по своему избирательному округу №11 — после новой нарезки, утвержденной горизбиркомом, он получил номер 15.

«Я намерен идти. Но пока это мое желание. Я должен обойти каждый дом из 190 домов на моем участке, если мне все дома дадут добро, то я пойду», — сообщил он в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU». Если обком партии не поддержит его кандидатуру, Абукин намерен идти самовыдвиженцем по 15-му одномандатному округу. Абукин выразил надежду на то, что в следующем созыве число депутатов, избранных от КПРФ, не сократится и работать здесь будут также три народных избранника.

Юрий Безбородов планирует идти по седьмому округу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Юрий Безбородов сообщил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. «Пойду самовыдвиженцем, скорее всего, по седьмому округу, — рассказал он корреспонденту „URA.RU“. — Я вырос в районе Дома обороны, работал там». О желании идти на выборы по тому же седьмому округу от «Единой России» уже заявил 28-летний временно безработный Егор Южаков. Решение о включении его в список участников партийных праймериз 17 апреля подписал председатель регионального оргкомитета Андрей Артюхов. Депутат от КПРФ Александр Чепик, по информации источника агентства, также намерен участвовать в избирательной кампании — он пойдет по 9-му одномандатному округу.

Как уже писало «URA.RU», по информации источника агентства, в конце прошлой неделив тюменском отделении КПРФ прошли «красные праймериз», в результате которых был сформирован список коммунистов на выборы в гордуму. Первую строчку в нем занял первый секретарь обкома, действующий депутат облдумы Тамара Казанцева, вторую — помощник депутата облдумы Сергей Пыхалов. Источник агентства подчеркнул, что, по его данным, по спискам на этот раз имеет шансы пройти только один депутат. В 2013 году, напомним, по спискам были избраны двое: Юрий Безбородов и Александр Чепик, которому передала свой мандат Тамара Казанцева. Динар Абукин тогда был избран по 11-му одномандатному округу.

В 2013 году из 36 депутатов гордумы Тюмени 18 были избраны по спискам и такое же количество — по одномандатным округам. На этот раз, согласно решению областного парламента, система выборов изменилась: по спискам депутатские удостоверения получат лишь 10 человек, а 26 будут избраны по округам.