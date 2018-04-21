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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:26  21 апреля 2018 0

Владельцы «Альфа-банка» призвали британские спецслужбы к ответу за ложь о вмешательстве в выборы США

Пермь. Клипарт., альфа банк
Кредитная организация намерена защитить деловую репутациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совладельцы российского «Альфа-банка» — Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан — подали иск против еще одного автора «досье» на Дональда Трампа. Им является экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Он стал третьим ответчиком по искам владельцев кредитной организации, которых обвинили во вмешательстве в выборы президента США.

«В одном из материалов этого досье истцы — и „Альфа-банк“ — ложно обвиняются в преступном поведении и предполагаемом сотрудничестве с „Кремлем“ для оказания влияния на президентские выборы [в США] в 2016 году. Однако ни истцы, ни „Альфа-банк“ не совершали каких-либо действий, которые столь безрассудно им приписываются», — приводит ТАСС сообщение, направленное бизнесменами в суд округа Колумбия — Адвокаты истцов потребовали проведения суда над ответчиками и выплаты компенсации «в размере, который установит суд».

В документе подчеркивается, что направленный иск призван защитить честь, достоинство и деловую репутацию истцов. Отмечается, что «досье» было подготовлено политическими оппонентами нынешнего президента Соединенных Штатов.

В 2017 году из-за ложной информации о связи предпринимателей с американскими выборами Фридман, Авен и Хан подали в суд на основателя Fusion GPS Глена Симпсона. Также иск был подан против издания BuzzFeed, где документ был опубликован.

Обвинения во вмешательстве России в национальные выборы США впервые прозвучали в ходе избирательной кампании 2016 года. В 2018 году демократическая партия во главе с Хилари Клинтон сообщила о намерении подать в суд на РФ, Дональда Трампа и информаторов WikiLeaks, которые по общей договоренности взломали компьютерные сети и нанесли ущерб кандидату от демократов, пишет агентство Nation News.

Семен Гринберг
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