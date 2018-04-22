В Перми скончался известный политолог

В возрасте 55 лет умер доктор политических наук Олег Подвинцев. Причиной его кончины стало тяжелое заболевание.
Ученый ушел из жизни в воскресенье, 22 апреля. Об этом на странице в Facebook сообщил лидер движения «Выбор» Константин Окунев. «Ушел от нас хороший человек, замечательный семьянин, многодетный отец, надежный друг и товарищ, пассионарный человечище. Соболезнования родным и близким. Скорбим…» — написал политик.
Известно, что родные политолога на прошлой неделе собирались обратиться за помощью в столичный НИИ Склифософского. По имеющейся информации, Подвинцева внезапно настигло тяжелое заболевание.
Олег Подвинцев родился в Перми 29 декабря 1962 года. Закончил исторический факультет Пермского государственного университета. Получил степень доктора политических наук. С 2003 года возглавлял пермский филиал Института философии и права УрО РАН по исследованию политических институтов и процессов. Выступал экспертом на многих площадках, долгое время сотрудничал с журналистами, в том числе с «URA.RU», принимал участие во множестве избирательный кампаний.
«URA.RU» приносит соболезнования родным и близким Олега Подвинцева.