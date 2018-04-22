Жителей Магнитогорска возмутила практика повторного использования талонов на прием к врачу. В результате посторонние получают доступ к номеру СНИЛС, паспортным данным и адресам пациентов, не говоря уже об их диагнозах.
«Двойные» талоны, как сообщает «31 канал», используют в поликлинике горбольницы №1, расположенной по адресу ул. Советская, 219. Их же, для записок, используют и приходящие на дом врачи. Бдительные горожане обратились в страховую компанию, которая выдает полисы ОМС. Там происходящее назвали административным правонарушением, которое, однако, не затрагивает прав граждан в качестве пациентов. Поэтому бороться с происходящим им рекомендовали самостоятельно, обращаясь с жалобами на имя главврача.
В момент подготовки новости оперативный комментарий получить не удалось. В лечебном учреждении и в минздраве Челябинской области в выходной день не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».
Как уже сообщало агентство, схожая история произошла в Пермском крае. В Большесосновской и Кочевской районных больницах документы с данными пациентов решили использовать в качестве туалетной бумаги. В первом случае скандал завершился выговором и лишением премий врача и медсестры, а во втором — увольнением главврача.