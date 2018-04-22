В России выбрали лучшие бюджетные автомобили для дачников

Лидером рейтинга лучших автомобилей для российских садоводов и дачников стал универсал Lada Largus. Следом за ним следуют еще четыре авто разных классов.
Largus привлек внимание экспертов огромной для легкового автомобиля вместимостью. В его салоне разместятся мешки с картошкой, ящики с рассадой и, при необходимости, весьма длинномерные грузы вроде досок.
Следующую позицию, сообщает vistanews.ru, заняла Lada 4×4, больше известная россиянам как «старая „Нива“». 83-сильный двигатель прообраза всех гражданских внедорожников по нынешним меркам слабоват, в салоне тесно и почти нет места для груза — но машина доступна по цене, имеет клиренс в 205 мм, полный привод и огромную проходимость.
Далее опять следует румыно-француз — кроссовер Renault Duster. Как и Largus, его производство освоили в России. По сравнению с «Нивой» он просторней, комфортней и мало чем уступает в проходимости (по крайней мере, для дачника). Кроме того, у «Дастера» имеется автоматическая коробка передач. Из этих достоинства вытекает и недостаток — он дороже. На четвертом месте снова внедорожник — УАЗ «Патриот». Доля зарубежных комплектующих в нем превышает 50%, да и подходит огромный джип скорее для охотников и рыбаков, чем для садоводов. Наконец, замыкает ТОП-5 минивэн Fiat Doblo Panorama. На нем комфортно ездить большой семье, а салон изначально грузопассажирского автомобиля легко вмещает большой и тяжелый багаж — благо сзади Doblo имеет рессорную подвеску.