В Кремле обсуждают досрочную отставку главы Хакасии

Внутриполитический блок администрации президента выступил за досрочную отставку главы республики Хакасия Виктора Зимина. Губернатор может покинуть свой пост из-за низких рейтингов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
По информации одного из них, в администрации действительно выступают за отставку Зимина, но указ президента РФ Владимира Путина об этом еще не подписан. Другой источник утверждает, что глава региона может сложить полномочия после инаугурации российского лидера, которая назначена на 7 мая.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ранее в отставку досрочно ушел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Это произошло после страшной трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли взрослые и дети. Тулеев сам обратился к президенту с просьбой об уходе с поста, так как, по его словам, с «таким тяжелейшим грузом работать дальше нельзя».