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23 апреля 2018
19:34  23 апреля 2018 0

Сын Ротенберга стал самым бесполезным хоккеистом сборной России. СКРИН

Талисман чемпионата мира по хоккею среди юниоров мишка «Уралец» и юниорская сборная России. Челябинск, хоккеисты, маскот, талисман мишка уралец, юниорская сборная россии, журавлев даниил, ротенберг павел
В трех играх сын миллиардера (крайний справа) заработал «-2» баллаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Павел Ротенберг, 18-летний сын российского миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга, показал худшие результаты полезности для своей команды на юниорском чемпионате мира, который прошел на Южном Урале. Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте Международной федерации хоккея на льду.

Ротенберг заработал «-2» балла по показателю «плюс/минус» в трех играх. Кроме того, на его счету ноль баллов за результативность. Наиболее полезным игроком оказался Кирилл Марченко, он набрал «+4» балла. Отметим, показатель «плюс/минус» является разностью голов и пропущенных командой шайб во время пребывания хоккеиста на льду.

с сайта u18worlds2018.iihf.hockey

Юниорская сборная России на турнире одержала две победы. Сначала российские спортсмены разгромили французов со счетом 7:1, а затем сборную Чехии — 3:2. Однако на встрече с командой Финляндии россияне потерпели поражение — 5:4. Состязания проходят в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.

Иван Шестак
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