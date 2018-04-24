Сын Виторгана завел «тайный» аккаунт в Сети и публикует компромат на семью

04:32 24 апреля 2018 0

Тайны семьи Виоторгана стали известны аудитории Instagram ФОТО: личная страница Ксении Собчак в Instagram

Старший сын известного актера Максима Виторгана Даниил завел в Instagram «тайный» аккаунт, в котором публикует компромат на своих родственников. Молодой человек часто выкладывает туда тайны своего семейства.

В одном из постов Даниил рассказал своим подписчикам, что его мачеха Ксения Собчак выступает за легализацию марихуаны (наркотическое вещество). «Спросил у Ксюши, она за легализацию марихуаны! Так что агитируем. И я не шучу», — написал молодой человек. Также юноша как-то раз рассказал, что его отец Максим Виторган зашел домой и произнес фразу: «Мне надо было *** [напиться]», передает Life. Cам Даниил отметился тем, что требовал разблокировки известного эротического ресурса PornHub.

Ранее «URA.RU» сообщало, что журналистка Ксения Собчак вызвала волну критики и гнева со стороны российских пользователей. Россиянам не понравилось, что телеведущая выложила фотографию с дорогим кольцом. Кроме этого, Собчак рассказала, что встречает весну в Лондоне. «В Лондоне так тепло! Весна!», — написала она на своей странице в социальной сети.