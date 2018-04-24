Дорогу уже расчистили, но автомобилисты призывают к осторожности
Утром 24 апреля федеральную трассу М-5 на Южном Урале засыпало снегом. Сугробы на некоторое время затруднили проезд автомобилей.
«Сегодня утром на трассе М-5, в районе перевала „Уреньга“, из-за снегопада было затруднено движение автомобильного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции своевременно оказали содействие дорожным службам в сопровождении снегоуборочной техники», — сообщает пресс-служба ГИБДД Челябинской области.
Благодаря оперативным действиям всех служб в настоящее время движение через перевал стабилизировано. Однако автомобилисты призывают друг друга в соцсетях быть осторожными и учитывать слякоть на дороге и возможность заносов.