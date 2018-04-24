Воспитанники пермских детдомов приготовили 100 килограммов винегрета для конкурса

17:38 24 апреля 2018 0

Дети смогли поучиться у профессионалов Фото: gorodperm.ru

В Перми проходит XX открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня». Он стал площадкой для целого ряда профессиональных конкурсов и студенческой олимпиады, а воспитанники детских домов Прикамья в первый день фестиваля смогли приготовить винегрет вместе с профессионалами.

В благотворительной акции по приготовлению популярного салата участвовали ребята, которые стали победителями конкурса «Кулинарные фантазии» среди команд из детских домов. Благодаря таким акциям создается преемственность между детьми и опытными шеф-поварами, рассказала «URA.RU» президент Пермской ассоциации кулинаров Светлана Плакхина. «Дети смогли посмотреть, как работают профессионалы — готовили закуску вместе с ними по старинному уральскому рецепту, а затем раздавали приготовленное блюдо всем желающим», — сказала Плакхина.

Она также отметила, что шеф-повара регулярно ездят в детские дома с мастер-классами. «Это и профориентация — чтобы они знали, куда можно обратить свои стопы после выпуска из детского дома. Смотришь, у кого глазки горят, кому интересно — они сами уже „прилипают“», — делится Светлана Плакхина.

Сейчас на фестивале в Перми проходят и профессиональные конкурсы. Так, победители одного из них поедут представлять город на чемпионате России в Москве. Еще один конкурс — на приготовление «рабочего» обеда. Уже завершились состязание «Этнозакуска» и соревнования между официантами, а также школьниками из 12 школ Перми. Учащиеся готовили пирожное «Картошка». 25 апреля же состоятся индивидуальные соревнования и студенческая олимпиада «Индустрия питания» для профильных учебных заведений.