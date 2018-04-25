Видео похищения ребенка, которое напугало жителей Сургута, оказалось роликом социальной рекламы. Об этом заявил «похититель», который оказался отцом маленькой девочки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Насколько правдивы его слова, будут разбираться следователи СКР.
По словам 31-летнего мужчины, случившееся является «съемкой рекламного ролика безопасных дворов». Он отметил, что по задумке девочка должна была нанести «похитителю» увечья, после которых он все-таки утащил ее с собой. «Она моя дочь, она знала об этом, снималась в нашем остросюжетном фильме и была не против», — заявил мужчина. Он добавил, что мать ребенка не знала о планах членов семьи, но спокойно отнеслась, узнав о них позже.
Пресс-служба УМВД России по ХМАО подчеркнула, что полицейские передали материалы по инциденту в следственное управление. Его сотрудники примут процессуальное решение. Напомним, что 23 апреля в сети появилось видео, как неизвестный мужчина насильно увозит с детской площадки маленькую девочку. Мать, появившаяся какое-то время спустя на месте происшествия, в панике мечется по округе, пытаясь найти ребенка.