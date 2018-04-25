Вечером 25 апреля представители американских властей проникли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, зашли в здание и включили свет. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что не давала согласие на снятие неприкосновенности дипсобственности, назвав произошедшее «рейдерским захватом».
Накануне, как напоминает РИА «Новости», все дипломаты покинули резиденцию, которая прекратила работу еще 2 апреля. С тех пор резиденция использовалась как временный штаб, где до 24 апреля хранились вещи и документы после закрытия генконсульства в Сиэтле.
В посольстве в Вашингтоне такие действия властей США назвали недружественным шагом, заверив, что Москва не оставит это без ответа. По словам заведующего консульским отделом посольства Николая Пукалова, проникновение в резиденцию является грубым нарушением конвенций о дипломатических и консульских сношениях. Россия, по его словам, не давала согласие на снятие дипломатического иммунитета и не разрешала проникновение американских госструктур на территорию ее собственности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, так же критично отнеслась к произошедшему, назвав это захватом. «Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала она в Facebook.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с «Коммерсантом» назвал эту ситуацию беспрецедентной: «Она не имеет никаких аналогов и параллелей, не то, что в наших отношениях с США, но в системе международных отношений в целом. Коллеги в Вашингтоне переступили красную черту и ушли за грань допустимого и разумного. Своими действиями они пытаются создать реальность, которая совершенно неприемлема».
Ранее, напомним, власти США дали российским дипломатам время до 25 апреля на освобождение помещений резиденции генконсула в Сиэтле. Такое решение было принято в рамках мер по выражению солидарности Британии из-за «дела Скрипаля». Дипмиссию покинули 60 российских дипломатов.