Госдеп ответил на обвинение Москвы в захвате генконсульства РФ в Сиэтле

02:36 26 апреля 2018 0

Хезер Науэрт объяснила проникновение властей США в генконсульство РФ возмутительным поведением Москвы Фото: страница Хезер Науэрт в Instagram

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт объяснила проникновение властей США в резиденцию генконсула России в Сиэтле желанием проверить, освободили ли здание члены российского диппредставительства.

«Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого „вторжения“, просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала чиновница в Twitter.

При этом Науэрт напомнила, что власти США прекратили работу российского генконсульства в Сиэтле в качестве солидарности Лондону: «Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании».

Ранее, как напоминает RT, американские власти проникли на территорию закрытой резиденции генконсула РФ и вошли в здание. В Москве такие действия назвали «рейдерским захватом».