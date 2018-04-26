14:27 26 апреля 2018 3

Гостям предлагают полюбоваться достопримечательностью, которой уже нет Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге по-прежнему остается в числе достопримечательностей города, которые рекомендуют осмотреть гостям чемпионата мира по футболу. Официальный сайт ЧМ-2018 проигнорировал снос спорного сооружения.

На официальном сайте чемпионата мира по футболу 2018 года размещены страницы всех городов, в которых пройдут матчи. На странице Екатеринбурга «лицом города» остается изображенная в перспективе Плотинка и несуществующая телебашня. У гостей столицы Урала, увидевших снимок, по приезду в Екатеринбург, может возникнуть непонимание, куда делся этот объект.

Также болельщикам рекомендуют посетить Плотинку, пешеходную улицу Вайнера, Храм на Крови, дом-музей писателя Павла Бажова, литературный квартал, туристический маршрут «красная линия» по центру Екатеринбурга, старинную мельницу Борчанинова-Первушина, музей истории ювелирного и камнерезного искусства, памятник клавиатуре, парк бабочек, парк научных развлечений «Ньютон», парк чудес «Галилео», смотровую площадку небоскреба «Высоцкий», уральский геологический музей, фотографический музей «Дом Метенкова», Харитоновский сад, цирк и прочие места.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 24 марта была взорвана недостроенная телебашня. На этом месте УГМК планирует построить ледовый стадион для хоккейного клуба «Автомобилист».