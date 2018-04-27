Юниорская сборная России проиграла Соединенным Штатам в четвертьфинале матча чемпионата мира по хоккею (игроки в возрасте до 18 лет). Кроме того, кураторам турнира к тому же пришлось извиняться перед американцами за инцидент во время исполнения гимна США.
Встреча состоялась на арене «Трактор» в Челябинске 26 апреля. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной из Северной Америки. У российской команды смог отличиться только Руслан Исхаков. А в составе американской сборной отметились Коул Кофилд, Жоэль Фарабей, Оливер Уолстрем, Джейк Уайс, а также Джек Хьюз. Таким образом сборная России закончила выступление на домашнем турнире.
Кроме этого, после матча федерации хоккея России и оргкомитету юниорского чемпионата мира пришлось извиняться перед американцами за инцидент с гимном США, который произошел после игры. Во время исполнения гимна на арене параллельно зазвучала другая композиция, после чего гимн был выключен.
Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Ксения Клепинина, произошел технический сбой. Американские спортсмены отнеслись к произошедшему с пониманием.