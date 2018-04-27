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27 апреля 2018
26 апреля 2018
01:39  27 апреля 2018 0

Сборная России проиграла США на чемпионате мира в Челябинске. Организаторам пришлось извиняться перед американцами. ФОТО

Хоккей необр
Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу американской сборнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юниорская сборная России проиграла Соединенным Штатам в четвертьфинале матча чемпионата мира по хоккею (игроки в возрасте до 18 лет). Кроме того, кураторам турнира к тому же пришлось извиняться перед американцами за инцидент во время исполнения гимна США.

Встреча состоялась на арене «Трактор» в Челябинске 26 апреля. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной из Северной Америки. У российской команды смог отличиться только Руслан Исхаков. А в составе американской сборной отметились Коул Кофилд, Жоэль Фарабей, Оливер Уолстрем, Джейк Уайс, а также Джек Хьюз. Таким образом сборная России закончила выступление на домашнем турнире.

Кроме этого, после матча федерации хоккея России и оргкомитету юниорского чемпионата мира пришлось извиняться перед американцами за инцидент с гимном США, который произошел после игры. Во время исполнения гимна на арене параллельно зазвучала другая композиция, после чего гимн был выключен.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Ксения Клепинина, произошел технический сбой. Американские спортсмены отнеслись к произошедшему с пониманием.

За матчем наблюдал председатель правления Федерации хоккея РФ Аркадий Ротенберг (верхний ряд, третий справа)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Также игру посетили полпред президента в УрФО Игорь Холманских (верхний ряд, середина) и губернатор Челябинской области Борис Дубровский (слева от Холманских)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
За сборную России выступал сын Аркадия Ротенберга — Павел
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Черноскутов
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