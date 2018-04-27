01:59 27 апреля 2018 0

Мария Захарова упрекнула западных партнеров России в отсутствии мужества и честности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политика западных партнеров проходит в тайне, словно за синей тряпкой, которой представители Госдепа США пытались закрыть от камер СМИ свое проникновение на территорию российского консульства в Сиэтле. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот это тряпка настолько символична. Все, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит так же за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи — мы взламываем», — цитирует RT заявление Захаровой.

В среду, 25 апреля, представители американских властей пробрались в закрытую резиденцию генконсула РФ в Сиэтле, прикрываясь синей тряпкой от камер СМИ. В итоге они открыли ворота и вошли в здание. В Москве такие действия назвали рейдерским захватом, а официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт назвала это ответными мерами на политику российских властей.