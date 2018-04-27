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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
11:19  27 апреля 2018 0

Центр Илизарова получит сотни миллионов и сможет проводить больше операций

Конкурс Человек труда Курган, центр илизарова, книикот
Центр Илизарова сможет принимать больше пациентовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганскому центру имени Илизарова выделят из федерального бюджета 330 миллионов рублей на строительство стерилизационного отделения. Об этом «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова, которая содействовала выделению средств.

«Это позволит делать гораздо больше высокотехнологичных операций», — отметила Перминова. По ее данным, и стройка и закупка оборудования должны пройти в следующем году. «Мы должны будем запустить его в работу уже в 2019 году», — уточнил сенатор.

В курганскую клинику приезжают пациенты со всего мира, нередко сюда обращаются звезды. Так, более месяца в Кургане провел певец Шура, ему сделали операцию на тазобедренном суставе.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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