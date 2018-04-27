Центр Илизарова получит сотни миллионов и сможет проводить больше операций

Центр Илизарова сможет принимать больше пациентов
Курганскому центру имени Илизарова выделят из федерального бюджета 330 миллионов рублей на строительство стерилизационного отделения. Об этом «URA.RU» рассказала сенатор Елена Перминова, которая содействовала выделению средств.
«Это позволит делать гораздо больше высокотехнологичных операций», — отметила Перминова. По ее данным, и стройка и закупка оборудования должны пройти в следующем году. «Мы должны будем запустить его в работу уже в 2019 году», — уточнил сенатор.
В курганскую клинику приезжают пациенты со всего мира, нередко сюда обращаются звезды. Так, более месяца в Кургане провел певец Шура, ему сделали операцию на тазобедренном суставе.