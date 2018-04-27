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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:27  27 апреля 2018 2

Свердловская область обезглавлена. Самым неожиданным стал отъезд Тунгусова, Куйвашев с Орловым отсутствуют по графику

Совещание глав муниципалитетов Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, тунгусов владимир, орлов алексей
Тунгусов срочно вылетел в Москву, а Орлов уехал с рабочим визитом в ЯлтуФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область второй день живет без управленческой верхушки. Регион покинул не только губернатор Евгений Куйвашев, продвигающий заявку России на Экспо-2025 в Африке. Отсутствуют и оба первых вице-губернатора: Владимир Тунгусов еще накануне вечером срочно вылетел в Москву, а Алексей Орлов отправился с рабочим визитом в Ялту.

Оперативного комментария в департаменте информационной политики губернатора получить не удалось. Подобное «обезглавливание» область пережила 27 февраля 2017 года. Тогда директор информационного департамента Александр Иванов заверял, что «такого вопроса, который бы парализовал работу свердловской власти, нет», а «вице-губернаторы принимают решения, исходя из своей зоны ответственности».

Ни один представитель областной власти не смог пояснить «URA.RU», кто на текущий момент осуществляет оперативное управление регионом. По версии работников администрации губернатора — Азат Салихов, поскольку он курирует связи с силовыми и оперативными ведомствами. Однако чиновник находится в отпуске до 8 мая и едва ли станет управлять областью из шезлонга. По мнению чиновников «Белого дома» — главным «на хозяйстве» остался вице-губернатор Сергей Швиндт, поскольку именно он курирует основные хозяйственные направления работы.

Глава региона вернется из своей поездки уже в понедельник, 30 апреля. Возвращение Владимира Тунгусова и Алексея Орлова не регламентировано.

Антон Ольшанников
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