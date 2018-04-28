Автор видеоблогов про клещей требует денег у югорской телерадиокомпании

Омский видеоблогер Евгений Пожиткин, который специализируется на создании видеороликов про клещей, обратился в суд с иском к ТРК «Югра». Специалист по клещам считает, что его авторские права были нарушены, и требует денег с югорской телерадиокомпании. Информация об иске блогера появилась на сайте Омского арбитражного суда.
Стоит отметить, что соответствующие иски были направлены сразу к восьми компаниям и их общая сумма составляет 4 миллиона 620 тысяч рублей. Кроме «Югры», в списке ответчиков числятся УК «Забота», компания «Креатив Медиа», «Известия» и «Зеленогорск», а также телерадиопрограмма «Ногинск», молодежный центр Лесосибирска, ООО «Кварц» и «Шестой канал».
По мнению Пожиткина, компании использовали его авторский видеоконтент, размещенный на персональном youtube-канале, без каких-либо ссылок и разрешений, тем самым нарушив его авторские права. Получить комментарий генерального директора югорской телерадиокомпании на момент публикации материала не удалось. Валерий Раевский не ответил на звонок журналиста.