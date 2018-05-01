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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:57  01 мая 2018 0

Названы самые популярные смартфоны в России

iPhone SE стал самым популярным смартфоном в РоссииФото: pixabay.com

Смартфон американской компании Apple — iPhone SE — стал самым популярным девайсом в России, обойдя своих конкурентов по количеству продаж, даже несмотря на более высокую стоимость. Это следует из рейтинга самых продаваемых на российском рынке гаджетов, составленным экспертами «Евросети».

Всего в списке — три модели Samsung, Apple, Huawei. Наиболее продаваемым, как уже сказано, стал iPhone SE, который появился в продаже еще в 2016 году. На сегодняшний день стоимость смартфона составляет 17 тысяч рублей.

Вторую строчку занял Samsung Galaxy J1, обладателем которого можно стать за семь тысяч рублей. Эта модель пользуется популярностью, потому что его производителем является популярная южнокорейская компания, отмечает агентство Nation News. Тройку лидеров замыкает Huawei Honor 6A за восемь тысяч.

Сергей Демин
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