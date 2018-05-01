Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфон американской компании Apple — iPhone SE — стал самым популярным девайсом в России, обойдя своих конкурентов по количеству продаж, даже несмотря на более высокую стоимость. Это следует из рейтинга самых продаваемых на российском рынке гаджетов, составленным экспертами «Евросети».
Всего в списке — три модели Samsung, Apple, Huawei. Наиболее продаваемым, как уже сказано, стал iPhone SE, который появился в продаже еще в 2016 году. На сегодняшний день стоимость смартфона составляет 17 тысяч рублей.
Вторую строчку занял Samsung Galaxy J1, обладателем которого можно стать за семь тысяч рублей. Эта модель пользуется популярностью, потому что его производителем является популярная южнокорейская компания, отмечает агентство Nation News. Тройку лидеров замыкает Huawei Honor 6A за восемь тысяч.