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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:53  01 мая 2018 0

ЕС введет санкции против организаторов выборов президента в Крыму

Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Фамилии «репрессированных» пока не разглашаютсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Евросоюз намерен ввести санкции в отношении пяти россиян, отвечавших за организацию президентских выборов в Крыму 18 марта 2018 года. Расширить санкционный список предполагается в середине мая.

Счета этих россиян в иностранных банках, если таковые есть, заморозят. Также они будут лишены права получить шенгенские визы. «Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций», — пишет корреспондент радио Free Euorope в Брюсселе Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak).

Ранее Центризбирком прокомментировал непризнание ЕС выборов президента России в Крыму. Член комиссии Александр Клюкин заявил, что 92,15% крымчан и 90,19% процентов севастопольцев проголосовали за кандидатуру Владимира Путина на прошедших выборах, пишет RT. Так оккупированные не голосуют», — уверен он.

Семен Гринберг
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