ЕС введет санкции против организаторов выборов президента в Крыму

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении пяти россиян, отвечавших за организацию президентских выборов в Крыму 18 марта 2018 года. Расширить санкционный список предполагается в середине мая.
Счета этих россиян в иностранных банках, если таковые есть, заморозят. Также они будут лишены права получить шенгенские визы. «Они будут добавлены в список санкций, которые уже содержат 150 человек и 38 организаций», — пишет корреспондент радио Free Euorope в Брюсселе Рикард Йозвяк (Rikard Jozwiak).
Ранее Центризбирком прокомментировал непризнание ЕС выборов президента России в Крыму. Член комиссии Александр Клюкин заявил, что 92,15% крымчан и 90,19% процентов севастопольцев проголосовали за кандидатуру Владимира Путина на прошедших выборах, пишет RT. Так оккупированные не голосуют», — уверен он.