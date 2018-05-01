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Главные новости Тюменской области
11:14  01 мая 2018 0

Певица из Тюмени покорила судей болгарского шоу «Голос». ВИДЕО

Заявку на участие в конкурсе Анна подала, отдыхая в БолгарииФото: страница Анны Халембаковой в Instagram

Жительница Тюмени Анна Халембакова, участвующая в болгарской версии «Голоса», сумела пройти во второй этап телешоу. Ее выступление вновь вызвало фурор среди зрителей и снискало одобрение жюри. О своем успехе девушка сообщила поклонникам в Instagram.

«Когда я оказалась на сцене, поняла, что мне там очень нравится!» — прокомментировала тюменка на болгарском языке достигнутый результат. «Анна — просто умничка и трудяга! А какая эмоциональная», — поддерживают ее подписчики. — Анечка, ты прекрасна! Это была настоящая битва на высшем уровне!»

Как уже сообщало «URA.RU», педагог по вокалу из Тюмени Анна Халембакова решила подать заявку на участие в конкурсе после того, как увидела выступление болгарской певицы Поли Геновы на «Евровидении». В 2016 году исполнительница принесла своей стране четвертое место на этом конкурсе.

В первом туре своим голоса Анне отдали сразу три судьи, а один из членов жюри от восторга даже не смог усидеть в кресле. Выступление во втором туре, как можно судить по трансляции шоу, спровоцировало не менее эмоциональную реакцию.

Владимир Васин
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