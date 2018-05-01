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Главные новости Тюменской области
11:56  01 мая 2018 0

Голый уралец прокатился на автобусе. «Расплатился вещами за поездку». ФОТО

Стриптиз мужской. Екатеринбург., серп и молот, коммунист
Говорят, что обнаженный пассажир проигрался в картыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях обсуждают голого тюменца, который утром 1 мая решил покататься на автобусе. Фотографии странного уральца выложили в интернет.

Пассажиры общественного транспорта могли наблюдать необычного попутчика в семь утра, пишет паблик «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Он занял место в передней части автобуса, а после поговорил о чем-то с водителем. «Походу вещами и расплатился. Дорогая нынче поездка на автобусе», — не преминул прокомментировать ситуацию один из пользователей. Остальные немедленно поддержали тему: «Это кондуктор»; «Муж вернулся с командировки раньше, чем ждали, ахахаха», «На первомайскую демонстрацию поехал».

«Мужик встретился с терминатором и у него забрали одежду и мотоцикл?» — предположил еще один горожанин. На это ему немедленно возразили, что в автобусе как раз и едет терминатор, не успевший разжиться вещами и транспортным средством.

Основные же версии комментаторов сводятся к тому, что мужчина находился под воздействием наркотиков или проигрался в карты.

«Соль (химические наркотики — прим. ред.) нынче видать не та» — замечают шутники.
Фото: «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»
«Щас его по татухе кто-нить признает», — предрекает еще один комментатор.
Фото: «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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