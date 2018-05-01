Говорят, что обнаженный пассажир проигрался в карты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях обсуждают голого тюменца, который утром 1 мая решил покататься на автобусе. Фотографии странного уральца выложили в интернет.

Пассажиры общественного транспорта могли наблюдать необычного попутчика в семь утра, пишет паблик «Типичная Тюмень» во «ВКонтакте». Он занял место в передней части автобуса, а после поговорил о чем-то с водителем. «Походу вещами и расплатился. Дорогая нынче поездка на автобусе», — не преминул прокомментировать ситуацию один из пользователей. Остальные немедленно поддержали тему: «Это кондуктор»; «Муж вернулся с командировки раньше, чем ждали, ахахаха», «На первомайскую демонстрацию поехал».

«Мужик встретился с терминатором и у него забрали одежду и мотоцикл?» — предположил еще один горожанин. На это ему немедленно возразили, что в автобусе как раз и едет терминатор, не успевший разжиться вещами и транспортным средством.

Основные же версии комментаторов сводятся к тому, что мужчина находился под воздействием наркотиков или проигрался в карты.

«Щас его по татухе кто-нить признает», — предрекает еще один комментатор.

Фото: «Типичная Тюмень», «ВКонтакте»