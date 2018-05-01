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Главные новости Тюменской области
13:27  01 мая 2018 0

Уральцы устроили фотосессию на фоне полыхающего автомобиля. ВИДЕО

Пламя бушевало вплоть до приезда сотрудников МЧСФото: Илья Дьяченко, ВКонтакте

В частном секторе Тюмени дотла сгорел автомобиль «ВАЗ-2104». Пользователи выложили в сеть не только видеоролики с пожара, но и фотографии, на которых позируют на фоне открытого пламени.

Инцидент произошел в районе улицы Самарцева. Как предполагают местные жители, припаркованное на обочине у одного из домов авто загорелось и взорвалось из-за неисправности электропроводки. Вскоре пламя охватило всю машину. Прежде чем специалисты МЧС потушили пожар, вокруг места ЧП собралось несколько десятков зевак. На кадрах видеороликов видно, что люди стоят на противоположной стороне тротуара и просто наблюдают за происходящим. С другого ракурса видеоролика заметно, что автолюбители объезжают пожар и никак не пытаются предотвратить распространение огня.

Уже после происшествия, в сеть попали не только видеокадры, но и фотографии с места события. Некоторые интернет-пользователи сделали эффектные фотографии на фоне пожара и публиковали их в комментариях к постам.

Чужая беда стала поводом для фотосессии
Фото: группа «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

Павел Маркуш
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