14:00 01 мая 2018 0

Мы будем наблюдать еще некоторое время попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое важное.

На календаре 1 мая, с нами вторник и праздник весны и труда. «URA.RU» поздравляет своих читателей с праздником! Выходные летят быстро, но вы не расстраивайтесь. После праздников будет всего два рабочих дня и потом снова отдыхать! А пока читайте нашу рассылку и наслаждайтесь погожим днем:

Власти Ирака приговорили 19 россиянок к пожизненному заключению за связь с радикальными группировками в сирийской войне.Что ждет русских жен ИГИЛовцев в тюрьмах и будет ли Россия их вызволять — читайте в нашем материале.

Вчера в Москве прошел митинг в поддержку Telegram и против цензуры в Интернете. Не всем нравится атака на Рунет, но Роскомнадзор продолжает плохо выполнять свою работу. Эксперты считают, что ведомство должно «пустить себе пулю в лоб», если не справляется с задачей, которую само перед собой поставило.

Впервые в истории России минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. Множеству граждан сразу же пообещали прибавку к зарплате, увеличение льгот и пособий.

У нас тут интервью с ведущим «Первого канала» Артемом Шейниным («Время покажет»). Журналист рассказал, как работается на передовой информационной войны. А еще о пропаганде, драках в эфире и провокациях.

Теперь наказать автохама под силу каждому: россияне смогут снимать нарушителей на камеру и отправлять записи в полицию. На основе этого дорожных хулиганов будут штрафовать.

Дональд Трамп попросил совета Ангелы Меркель о том, как правильно общаться с Путиным. Это странно, мы думали, он знает, ведь всего пару недель назад президент США в Твиттере чуть не развязал войну с Россией.