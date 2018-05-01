Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

14:18 01 мая 2018 0

Артистка популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство за рубежом Фото: кадр из фильма «Время по солнцу»

Оперная певица Мая Кулиева скончалась в Ашхабаде на 98-м году жизни. Народная артистка СССР сыграла в четырех фильмах, в том числе в популярной российской комедии 1993 года «Личная жизнь королевы».

Некролог артистке подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. «Душа и сердце Маи Кулиевой всегда были пронизаны творческим вдохновеньем, любовью к созиданию и жизни», — цитирует текст документа RNS.

Кулиева знаменита в том числе и тем, что популяризировала туркменское песенно-музыкальное искусство, совершив мировое турне. Кроме того, она была первой в истории Туркменистана артисткой, которая начала исполнять оперные партии европейских произведений. На сцене она воплотила образы Маргариты из «Фауста» Гете, Татьяны из «Евгения Онегина» и другие.