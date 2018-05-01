15:19 01 мая 2018 0

Праздничное шествие прошло по улицам Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Под громогласное «Мир! Труд! Май!» в столице Ямала встретили День весны и труда. Погода выдалась не весенняя. С утра в Салехарде термометры показывали -5, а порывы северного ветра достигали 15 метров в секунду. Но это не остановило три сотни человек, решивших принять участие в праздничном шествии.

По традиции колонна двинулась по улицам города от администрации Салехарда. В авангарде — бодрые старожилы. С мегафонов на столбах хоть и звучала музыка, но ее глушила бодрая «Кадриль» в исполнении старушек, певших под аккордеон.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Шествие в несколько сотен человек остановилось на главной площади Салехарда у центра «Геолог». В их числе — представители практически всех трудовых коллективов Салехарда, от школ до нефтегазовых компаний. Члены политических партий шли вслед за трудящимися, в самом конце колонны.

Первомай традиционно обошелся без политики. Среди выступавших на митинге не было политических деятелей, депутатов и представителей власти. Руководство Салехарда и Ямала почти никогда не появляется на этом празднике, и этот год исключением не стал.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Ямал всегда славился людьми труда, и мы продолжаем хранить эти трудовые традиции. Мои работы и работы моих коллег путешествуют по всему миру и достойно представляют Ямал, и я этим горжусь», — поздравил собравшихся Сергей Аляба, мастер косторезного искусства, один из победителей конкурса «Славим человека труда».

«Мы думаем о том, кто будет работать на Ямале в ближайшей перспективе. Мы надеемся, что тем ребятам, которые сейчас подрастают и выбирают свой профессиональный путь, будет чем заняться в регионе и они будут здесь востребованы. У них будет достойная профессия, достойная зарплата и признание, — заявила замдиректора директора Ямальского многопрофильного колледжа Татьяна Токманцева.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Первомай всегда был праздником мира и труда. Это то, что нужно для счастья человеку. Мирный созидательный труд послужит на благо родного края, — подчеркнул в своей речи Александр Биль, председатель регионального отделения движения «В защиту человека труда».

Ближе к завершению митинга ветер на улице стал крепчать. А потом город накрыло легким снегопадом. К слову, до конца простояли не все. Часть митингующих не стала слушать официальных речей, а сразу отправилась по своим делам. Даже представители партий официального конца не дождались. К моменту, когда ведущие начали прощаться, на площади стояли только единороссы. Рядом уже сматывали флаги представители «СР», а остальные ушли еще по ходу короткой речи последнего из выступавших.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU